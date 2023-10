Meteo: allerta gialla per temporali in Puglia e Basilicata

Temporali in arrivo su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centro settentrionale. Lo prevede un’allerta meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per allerta gialla per martedì 17 ottobre su gran parte della Calabria e sull’intero territorio di Campania, Basilicata e Puglia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp