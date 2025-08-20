Metaponto, l’Ass. “Gianfranco Lupo” dona un defibrillatore alla PolFer

METAPONTO – Un gesto, un’azione che continua nel nome e nel ricordo di Gianfranco Lupo, il bambino di Pomarico scomparso ad 11 anni a causa di una leucemia acuta. Dopo la sua morte i genitori hanno creato l’associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita”, onlus che da diversi anni è attiva sul territorio attraverso diverse opere solidali come la donazione di un defibrillatore automatico congegnato mercoledì 20 agosto alla Polizia Ferroviaria di Metaponto. di Matera che sarà installato presso la stazione della Polfer di Metaponto. Il defibrillatore potrà tornare utile non solo al personale della Polizia Ferroviaria, ma anche, in caso di emergenza, ai cittadini e ai viaggiatori in genere che transitano per lo scalo ferroviario di Metaponto.

Presenti alla cerimonia il Questore di Matera Emma Ivagnes e il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise, dr. Gaetano Froncillo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author