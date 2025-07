Metaponto, i Carabinieri sequestrano campeggio abusivo

METAPONTO – I carabinieri forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto nei giorni scorsi hanno sottoposto a sequestro penale d’urgenza alcuni terreni demaniali in località Metaponto Lido in quanto gli stessi erano stati invasi, occupati e recintati abusivamente da parte di un adiacente campeggio che li aveva adibiti alla sosta di camper. Nell’area occupata illecitamente erano stati realizzati altresì manufatti ed opere funzionali all’attività turistica. Anche un campo da calcio era stato costruito in parte sul terreno demaniale.

Il sequestro preventivo è stato prontamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari al fine di evitare che la proprietà demaniale continuasse ad essere utilizzata illegittimamente a servizio dell’attività di campeggio durante il periodo estivo.

Il legale rappresentante dell’attività ricettiva è stato deferito all’A.G. per ipotesi di reato riguardanti l’invasione ed occupazione abusiva di suolo demaniale, atteso tuttavia che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, per cui vige il principio di presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

