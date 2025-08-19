Metaponto, blitz di Forza Nuova alla moschea

METAPONTO – “Martedì 19 agosto Forza Nuova è scesa nelle strade a Metaponto per denunciare il degrado e l’insicurezza attorno alla moschea. I militanti si sono raggruppati precisamente di fronte la struttura, nei pressi della stazione, distribuendo volantini e sottolineando il malcontento dei residenti per la massiccia presenza di immigrati sul posto. Forza Nuova dopo l’azione ha annunciato una costante e maggiore presenza futura in zona per stare più vicina al popolo e combattere il degrado crescente che la politica di oggi, fatta di accoglienza a tutti i costi e business anti italiano, provoca nelle piazze e città”. È quanto riportato in una nota da Luigi Minervini, responsabile Forza Nuova Basilicata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author