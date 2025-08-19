Metaponto, blitz di Forza Nuova alla moschea

METAPONTO – “Martedì 19 agosto Forza Nuova è scesa nelle strade a Metaponto per denunciare il degrado e l’insicurezza attorno alla moschea. I militanti si sono raggruppati precisamente di fronte la struttura, nei pressi della stazione, distribuendo volantini e sottolineando il malcontento dei residenti per la massiccia presenza di immigrati sul posto. Forza Nuova dopo l’azione ha annunciato una costante e maggiore presenza futura in zona per stare più vicina al popolo e combattere il degrado crescente che la politica di oggi, fatta di accoglienza a tutti i costi e business anti italiano, provoca nelle piazze e città”. È quanto riportato in una nota da Luigi Minervini, responsabile Forza Nuova Basilicata.
Forza Nuova è scesa nelle strade per denunciare il degrado e l'insicurezza attorno alla moschea
potrebbe interessarti anche
Brindisi, consigliere Borromeo chiede chiarimenti su sorveglianza cala Materdomini
Regionali | Vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra
Triggiano, minacce al sindaco Toscano: “Non mi lascio intimidire”
Lutto nella politica pugliese, è morto a 76 anni Lucio Tarquinio
Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele
Cerignola, La Salandra: “Osannare criminali sui social è pericoloso”