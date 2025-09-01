Metaponto, 700 mq di spiaggia libera occupata abusivamente: scatta sequestro

Nuovo intervento dei Carabinieri forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Metaponto contro le occupazioni abusive delle spiagge libere. I militari hanno effettuato un sequestro penale d’urgenza a carico di ignoti in località Santa Pelagina a Metaponto Lido, dove erano stati lasciati da giorni 60 ombrelloni, 100 sdraio, 3 tavoli in plastica, una panca e un natante in vetroresina.

L’area interessata, circa 700 metri quadrati di spiaggia libera, era stata di fatto trasformata in un lido privato: le postazioni più vicine al mare risultavano occupate stabilmente, impedendo la libera fruizione a cittadini e turisti. In alcuni casi ombrelloni e sdraio erano stati ancorati a massi e legati con catene e lucchetti per evitare furti. Si tratta del secondo intervento in 20 giorni dopo quello eseguito a Torre Mare, sempre nel territorio di Metaponto.

L’occupazione continuativa delle aree libere, evidenziano i Carabinieri, consente a ignoti di garantirsi un posto vicino al mare, privando altri utenti del diritto di accesso. L’attività del Nucleo Biodiversità prosegue per contrastare reati ambientali, occupazioni abusive del demanio e illeciti in materia di abusivismo edilizio.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, qualora individuati, gli autori del reato saranno sottoposti al principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

