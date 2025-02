Metapontino sotto assedio: l’Ugl chiede interventi contro i furti

MATERA – Cresce l’allarme sicurezza nel Metapontino, dove una serie di furti e atti vandalici sta mettendo a dura prova la tranquillità dei cittadini. Il segretario provinciale della Ugl Matera, Pino Giordano, ha chiesto un incontro con il prefetto di Matera per affrontare la questione e sollecitare misure più incisive.

“L’ondata di furti colpisce abitazioni, negozi e aziende agricole, creando un clima di paura – spiega Giordano -. È necessario unire le forze per contrastare questa emergenza e rafforzare il concetto di solidarietà e impegno sociale”. L’Ugl accoglie con favore iniziative come i Protocolli per il Controllo di Vicinato e la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, ma sottolinea che la risposta principale deve arrivare dallo Stato.

Secondo Giordano, è indispensabile un intervento diretto del Ministero dell’Interno per potenziare i livelli di sicurezza. “Se oggi la situazione non è sfuggita di mano è solo grazie al lavoro instancabile delle Forze di Polizia, a cui va il nostro plauso. Ma non possiamo limitarci a pacche sulle spalle: servono risorse, uomini e mezzi per garantire un controllo efficace del territorio”.

L’Ugl avverte inoltre del pericolo che i cittadini, esasperati, possano ricorrere alla giustizia fai da te, con conseguenze imprevedibili. “Non possiamo permettere che il Metapontino diventi un nuovo Bronx – ammonisce Giordano –. I cittadini non devono sentirsi abbandonati. Chiediamo un rafforzamento della sicurezza pubblica con misure più incisive e un supporto concreto anche alla Polizia Locale, che opera con sacrificio ma senza risorse adeguate”.

L’appello del sindacato è chiaro: individuare al più presto le bande responsabili dei furti e restituire serenità alle comunità di Policoro, Scanzano e dei centri limitrofi.

