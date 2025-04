Metalmeccanici, “Non si arriva a fine mese”

C’era un tempo in cui qualcuno sceglieva addirittura di lasciare il posto fisso negli uffici pubblici per andare a lavorare come metalmeccanico. C’era un tempo in cui il salario che questo mestiere garantiva consentiva di costruire casa, magari comprare una piccola casa verso il mare e mandare i figli all’università. Non è più così. Il sindacato chiede da tempo il rinnovo del contratto nel silenzio delle aziende. E sembra di essere tornati indietro di un paio di decenni. Stamattina sciopero di 4 ore a turno davanti alla sede della Cnh, nella zona industriale di Lecce

