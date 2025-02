Metalmeccanici, mobilitazione per contratto: sciopero di 8 ore e presidio a Potenza

Prosegue lo scontro tra sindacati e associazioni datoriali sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Fim, Fiom e Uilm hanno annunciato una nuova giornata di mobilitazione per domani, venerdì 28 febbraio, con uno sciopero di otto ore. L’astensione dal lavoro si aggiunge al blocco dello straordinario e delle flessibilità, nel tentativo di riaprire il negoziato con Federmeccanica e Assistal.

La protesta sarà accompagnata da un presidio dei sindacati nei pressi della sede regionale di Confindustria, in Via Di Giura a Potenza, dalle 10 alle 12. «Nonostante la buona riuscita del primo sciopero – spiegano Fim, Fiom e Uilm –, la trattativa resta ferma per l’indisponibilità delle controparti, che respingono le richieste approvate dai lavoratori».

I sindacati chiedono un aumento salariale, misure contro la precarietà, la riduzione dell’orario di lavoro e maggiori tutele per tutti i dipendenti del settore. «Di fronte all’intransigenza delle aziende, serve un segnale forte con la mobilitazione», sottolineano le sigle sindacali, ribadendo l’impegno nella lotta per condizioni contrattuali più giuste.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author