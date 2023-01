Messina-Virtus Francavilla 2-1: la sintesi del match

La Virtus Francavilla sbatte contro lo “Scoglio” Messina e perde ancora una volta in trasferta. Gli isolani si portano in vantaggio nel primo tempo con Baldè, nella ripresa vengono fuori gli ospiti. Patierno pareggia la contesa, poi Minelli accumula due gialli in un minuto e lascia i suoi in dieci. In inferiorità numerica, arriva il gol di Fofana che riporta i padroni di casa in vantaggio.

ACR Messina-Virtus Francavilla Calcio 2-1

Reti: 19’pt Balde, 37’st Fofana (ME) 13’st Patierno (VF)

ACR Messina: Fumagalli, Versienti, Trasciani, Berto, Filì, Fiorani (14’st Grillo), Fofana, Mallamo (20’st Zuppel), Catania (39’st Marino), Balde (14’st Konate), Curiale (39’st Napoletano). A disp: Lewandowki, Iannone, Ferrini, Ngombo. All. Raciti

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Maiorino (24’st Cardoselli), Patierno, Solcia, Caporale, Pierno (39’st Ejesi), Risolo (1’st Tchetchoua), Cisco, Macca (1’st Di Marco), Mendes (20’st Idda), Minelli. A disp: Negro, Romagnoli, Giorno, Mastropietro, Carella, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Markiyan Voytyuk di Ancona-Nicolo’ Moroni di Treviglio-Mario Saia di Palermo)

Note: Ammoniti: Filì (ME) Minelli (VF) Espulsi: Minelli (VF)

Recupero: 2’pt, 3’st

Condividi su...

Linkedin email