Messina-Picerno 0-0: un punto amaro per i lucani

Finisce senza reti la sfida tra Messina e Picerno, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni importanti, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La partita è stata intensa e combattuta, con il Picerno che ha avuto la chance più ghiotta al 26’: Volpicelli si è fatto parare un calcio di rigore da Krapikas, che ha negato il vantaggio agli ospiti con un grande intervento.

Nel primo tempo anche il Messina ha sfiorato il gol con Garofalo, la cui conclusione su calcio d’angolo si è stampata sulla traversa. Nella ripresa il Picerno ha nuovamente sfiorato il vantaggio al 87’ con Manetta, che sugli sviluppi di un corner ha colpito la traversa con un colpo di testa. Nel finale i ritmi sono rimasti alti, ma il risultato non si è sbloccato.

Diversi gli ammoniti nel corso del match: Maselli per il Picerno, Garofalo, Crimi, Gelli, Buchel e Pedicillo per il Messina. La squadra lucana dovrà fare a meno di Maselli nella prossima sfida contro la Cavese, a causa della squalifica per somma di ammonizioni.

Un punto a testa per le due squadre, con il Picerno che può recriminare per le occasioni sprecate, mentre il Messina può ritenersi soddisfatto per la solidità difensiva mostrata.

LA CRONACA

90’ Sei minuti di recupero

90’ MESSINA: ammonito 🟨 Pedicillo per gioco falloso,

87’ PICERNO: su azione d’angolo, Manetta svetta più in alto di tutto e centra la traversa.

82’ MESSINA: ammonito 🟨 Buchel per gioco falloso.

81’ MESSINA: ammonito 🟨 Gelli per gioco falloso.

75’ SOSTITUZIONE MESSINA: De Sena per Tordini.

65’ SOSTITUZIONE PICERNO: Tomei manda in campo Cardoni ed Emmanuele Esposito per Energe e Volpicelli.

60’ PICERNO: su angolo di Volpicelli, girata di testa di Bernardotto che sfiora il palo alla destra di Krapikas.

59’ SOSTITUZIONE MESSINA: due cambi per Banchieri: Costantino e Pedicillo per Luciani e Vicario.

56’ SOSTITUZIONE PICERNO: De Ciancio per Maselli

52’ MESSINA: ammonito 🟨 Crimi per gioco falloso.

51’ MESSINA: ammonito 🟨 Garofalo per gioco falloso.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Si chiude una prima frazione piacevole e molto combattuta. Pari sostanzialmente giusto, anche se il Picerno può recriminare per un rigore che Volpicelli si è fatto parare da Krapikas.

45’ MESSINA: su angolo di Tordini, girata di Garofalo che si stampa sulla traversa.

42’ PICERNO: ammonito 🟨 Maselli per gioco falloso. Diffidato, salterà la sfida di sabato prossimo con la Cavese.

26’ PICERNO: ❌ RIGORE SBAGLIATO! Dal dischetto, Volpicelli si fa ipnotizzare da Krapikas, che si distende alla sua sinistra respingendo. Secondo rigore sbagliato in questa stagione da Volpicelli, era già accaduto nella sfida con il Monopoli.

25’ CALCIO DI RIGORE PER IL PICERNO: mani in area di Giampfy sulla conclusione di Petito, per Mirabella non ci sono dubbi.

20’ PICERNO: ci prova Energe dalla distanza, Krapikas vola a mettere in angolo.

17’ MESSINA: Ancora Luciani con un colpo di testa che si spegne a lato.

9’ MESSINA: Luciani, servito in profondità in area, si gira ma non inquadra la porta.

7’ PICERNO: sinistro in area di Volpicelli, Krapikas si oppone sventando la minaccia.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MESSINA-PICERNO 0-0

MESSINA (4-3-3): Krapikas 7,5; Gyamfi 5,5, Gelli 6, Dumbravanu 6, Haveri 6; Garofalo 6,5, Buchel 6, Crimi 6; Tordini 6,5 (75’ De Sena 6), Vicario 5,5 (59’ Pedicillo 5,5), Luciani 5,5 (59’ Costantino 5,5). Panchina: Meli, Anzelmo. Morichelli. All. Banchieri 6.

PICERNO (4-2-3-1): Summa 6; Pagliai 6, Manetta 6,5, Nicoletti 6, Guerra 6; Franco 6, Maselli 5,4 (56’ De Ciancio 6); Energe 5,5 (65’ Cardoni 6), Volpicelli 5,5 (65’ Esposito 6), Petito 6; Bernardotto 6. Panchina: Merelli, Papa, Ragone, Papini, Salvo, Palazzino, Graziani. All. Tomei 6.

ARBITRO: Domenico Mirabella 6 (Napoli). Assistenti: Michele Decorato (Cosenza) e Cristiano Pelosi (Ercolano). Quarto Ufficiale: Simone Palmieri (Avellino).

AMMONITI: Maselli (P); Garofalo, Crimi, Gelli, Buchel (M).

NOTE: recuperi 1’/6’. Angoli 3-6

