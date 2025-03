Messina-Altamura 3-1: siciliani cinici, pugliesi spreconi e sfortunati

Il Messina centra la seconda vittoria consecutiva in campionato – un evento mai accaduto prima in stagione – e rilancia con decisione la sua corsa alla salvezza. Al “Franco Scoglio” finisce 3-1 con un’Altamura volenterosa ma imprecisa, punita dall’ottima prova di Krapikas e da troppi errori nei momenti chiave.

Primo tempo vivace, Messina avanti 2-0

La gara parte forte: dopo appena 5 minuti, Luciani sblocca su rigore concesso per fallo di Viola. I pugliesi reagiscono, colpiscono due pali con Ganfornina e Rizzo e falliscono un rigore con Leonetti, ipnotizzato da Krapikas allo scadere del tempo. In mezzo, il raddoppio messinese porta la firma di Petrucci al 31’ con un bel destro su assist di Crimi.

Luciani chiude i conti, Onofrietti accorcia

In avvio ripresa il Messina cala subito il tris con la doppietta di Luciani (46’), lesto a ribadire in rete un assist di Tordini dopo una bella giocata di Petrucci. L’Altamura, mai doma, accorcia all’84’ con Onofrietti, ma il forcing finale non cambia il risultato. Ganfornina sfiora il gol, ma ancora una volta è Krapikas a dire di no.

LA CRONACA

90’+5’ Finita.

90’ Cinque minuti di recupero.

89’ ALTAMURA: girata in area di Ganfornina, blocca Krapikas.

86’ MESSINA: destro a incrociare di Chiarella, sul fondo.

85’ ALTAMURA: reclamato un rigore per un fallo di Dumbravanu su Onofrietti. Gasparotti ha lasciato correre.

84’ GOL DELL’ALTAMURA: ⚽️ ONOFRIETTI! Destro al volo sulla respinta della difesa avversaria, questa volta Krapikas deve addendersi.

83’ MESSINA: colpo si tacco in area di Vicario, palla che accarezza il palo.

80’ ALTAMURA: ammonito 🟨 Mane per gioco falloso.

80’ SOSTITUZIONE MESSINA: fuori Buchel, applaudittisimo dal suo pubbkico, dentro Chiarella.

78’ ALTAMURA: conclusione a giro in area di Onofrietti, Krapikas vola a mettere in angolo.

72’ SOSTITUZIONE MESSINA: Marino per Tordini.

64’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: ultimo cambio per gli ospiti, Onofrietti per Dipinto.

61’ Ammonito 🟨 Buchel per gioco falloso.

56’ SOSTITUZIONE MESSINA: Vicario per Pedicillo.

56’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: Di Donato ordina un altro doppio cambio, Simone e Palermo prendono il posto di Rizzo e Leonetti.

46’ GOL DEL MESSINA: ⚽️ LUCIANI! Avvio di ripresa fulmineo dei padroni di casa, che calano il tris ancora con Luciani: a porta vuota, l’attaccante deposita in rete un assist di Tordini firmando la doppietta. Da segnalare anche la caparbietà di Petrucci, il quale, in scivolata, ha tenuto in campo il pallone che poi ha portato al gol. Messina cinico e pratico, punteggio troppo pensante per l’Altamura.

46’ SOSTITUZIONE ALTAMURA: Bumbu e Mane per Franco e Ortisi.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+4’ Finisce un primo tempo pazzesco. Il Messina è avanti di due reti, ma non esageriamo se diciamo che l’Altamura avrebbe meritato almeno il pareggio. Due pali, un rigore sbagliato e tante parate di Krapikas hanno impedito ai pugliesi di trovare il gol. I siciliani conducono grazie alle reti di Luciani su rigore (5’) e Petrucci (31’).

45’+3’ ammoniti 🟨 Ganfornina e Dumbravanu per reciproche scorrettezze.

45’+3’ ALTAMURA: su azione d’angolo, Rizzo colpisce di testa in area mandando il pallone a sbattere sul palo, secondo legno per gli ospiti.

45’+2’ ❌ KRAPIKAS NEUTRALIZZA LA CONCLUSIONE DI LEONETTI. Secondo rigore parato dal portiere del Messina, che si distende sulla sua destra per mandare in angolo il tiro di Leonetti.

45’+1’ CALCIO DI RIGORE PER L’ALTAMURA: sterzata in area di Ganfornina, Buchel lo stende: il penalty sembra netto.

41’ ALTAMURA: Ganfornina a un passo dal gol. Il suo destro in area si spegne sul palo.

32’ ALTAMURA: ammonito 🟨 De Santis dopo il parapiglia.

32’ ALTAMURA: Risposta immediata degli ospiti con una conclusione velenosa di Ganfornina dalla lunga distanza che costringe Krapikas a mettere in angolo. Il portiere del Messina sbatte sul palo e resta a terra innescando un parapiglia tra calciatori.

31’ GOL DEL MESSINA: ⚽️ PETRUCCI! Servito di tacco in area da Crimi, che dopo una serie di finte infila Viola con un destro chirurgico. Doppio vantaggio per il Messina.

24’ ALTAMURA: sugli sviluppi del corner, Ganfornina mette teso in mezzo dalla destra, dall’altra parte arriva Ortisi che calcia di prima intenzione, ma sull’esterno della rete. Gara senza un attimo di pausa.

23’ ALTAMURA: destro dal limite di Franco, Krapikas in angolo.

21’ MESSINA: occasionissima per il raddoppio. Su una corta respinta della difesa ospite, Pedicillo si avventa sul pallone, ma a pochi metri dalla porta spedisce altissimo sopra la traversa.

18’ MESSINA: ammonito 🟨 Gyamfi per gioco falloso.

16’ ALTAMURA: destro potente in area di Dipinto, servito da Ganfornina, ma sulla traiettoria è provvidenziale la respinta di Gelli, ultimo baluardo davanti a Krapikas.

12’ ALTAMURA: combinazione Grande-Dipinto sulla corsia di destra, quest’ultimo mette subito in area, ma Krapikas interviene a spezzare la manovra.

10’ ALTAMURA: pressa la squadra di Di Donato rendendosi pericolosa con l’ex Ortisi: appena dentro l’area, lascia partire un sinistro che Krapikas respinge con qualche affanno.

8’ ALTAMURA: arriva la risposta degli ospiti con un destro di Dipinto dal limite, Krapikas blocca a terra.

5’ GOL DEL MESSINA: ⚽️ LUCIANI! Dal dischetto, il miglior marcatore dei giallorossi porta avanti i suoi. Viola si distende alla sua destra, intuisce e tocca, ma non basta per evitare il gol.

4’ ALTAMURA: ammonito 🟨 Viola per gioco falloso.

4’ CALCIO DI RIGORE PER IL MESSINA: Viola atterra Luciani lanciato in area. Silvia Gasperotti assegna il penalty dopo qualche secondo di esitazione.

2’ MESSINA: subito padroni di casa pericolosi. Destro di Pedicillo, Viola ribatte, poi libera la difesa dell’Altamura.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MESSINA-ALTAMURA 3-1 (ore 15.00)

RETI: 5’ rigore Luciani (M), 31’ Petrucci (M), 46’ Luciani (M), 84’ Onofrietti (A)

MESSINA 4312: Krapikas 7,5; Gyamfi 6, Gelli 6, Dumbravanu 6, Garofalo 5,5; Crimi 6,5, Petrucci 6,5, Buchel 6,5 (80’ Chiarella Sv); Tordini 6,5 (72’ Marino sv), Pedicillo 5,5 (56’ Vicario 6), Luciani 7. Panchina: Meli, Ingrosso, De Sena, Mameli, Anzelmo, Costantino. All. Banchieri 6.

ALTAMURA 433: Viola 5,5; Rizzo 6 (56’ Simone), Silletti 5,5, De Santis 6, Ortisi 6 (46’ Mane 6); Dipinto 6,5 (64’ Onofrietti 7), Franco 6 (46’ Bumbu 5,5), Grande 5,5; D’Amico 5,5, Leonetti 5 (56’ Palermo), Ganfornina 6,5. Panchina: Spina, Sadiki, Andreoli, Dibenedetto, Lagonigro. All. Di Donato 6,5.

ARBITRO: Silvia Gasperotti 6 (Rovereto). Assistenti: Pierpaolo Vitale (Salerno) e Giovanni Celestino (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo.

AMMONITI: Viola, De Santis, Ganfornina, Mane (A); Gyamfi, Dumbravanu, Buchel (M).

NOTE: recuperi 4’/5’. Angoli: 1-8.

