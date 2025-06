Messa in sicurezza del territorio: interventi ad Anzi e Castelmezzano

Continua l’impegno della Struttura Commissariale per il Dissesto Idrogeologico della Regione Basilicata nel contrasto alle frane e nella protezione delle aree urbane. Nei giorni scorsi sono stati ufficialmente consegnati due nuovi cantieri nei comuni di Anzi e Castelmezzano.

Anzi: costone Monte Santa Maria – Questa mattina ad Anzi è stato dato il via ai lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Santa Maria, un’area ad alta criticità geologica che sovrasta il centro abitato. L’intervento ha un valore complessivo di 620.811,44 euro, di cui 595.148,99 euro destinati direttamente a lavori e misure di sicurezza. Le opere sono state affidate al Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l., a seguito dell’approvazione con Decreto Commissariale n. 3/2025. Alla consegna ufficiale erano presenti Gianmarco Blasi, in rappresentanza della Struttura Commissariale, Cosimo Zaccagnino, direttore dei lavori, Cataldo Ciaglia, direttore operativo, Pasqualino Laviano, Rup e Maria Filomena Graziadei, sindaca di Anzi. Previsti interventi di stabilizzazione del versante e di protezione delle abitazioni sottostanti, utilizzando tecniche specifiche per ridurre il rischio di frane.

Castelmezzano: località “Paschiere” – Lo scorso 20 giugno sono stati consegnati anche i lavori nel Comune di Castelmezzano, in località Paschiere, finanziati nell’ambito del Piano Stralcio 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase). L’intervento, del valore complessivo di 1.069.851,09 euro (di cui 767.134,72 euro per i lavori), ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il banco roccioso a monte del centro abitato, con soluzioni a basso impatto visivo e ambientale. Nello specifico, i lavori prevedono la posa di reti a bassissimo impatto visivo, l’installazione di chiodature profonde per stabilizzare i blocchi rocciosi e prevenire cadute di massi. L’impresa esecutrice è la Geovertica S.r.l. di Lauria. La progettazione e la direzione dei lavori sono affidate al raggruppamento temporaneo Maurizio De Vincenzi (Isernia), Plc Studio (Matera) e al geologo Vincenzo Marra (Isernia). Il collaudo sarà seguito dall’architetta Maria Rosaria Mongelli (Matera), mentre Rup dell’intervento è l’architetto Gaspare Buonsanti.

“La consegna di due cantieri in pochi giorni dimostra la volontà concreta della Struttura Commissariale di accelerare i lavori di messa in sicurezza nei territori lucani. Si tratta di interventi delicati, situati vicino ai centri abitati, che verranno realizzati con tecnologie a basso impatto ambientale e visivo», ha sottolineato Gianmarco Blasi che presiede la Struttura Commissariale per il Dissesto idrogeologico della Regione.

