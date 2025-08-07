7 Agosto 2025

Mesagne, tentò di investire un poliziotto: arrestato

Laura Milano 7 Agosto 2025
Alle prime luci dell’alba del 24 luglio, al termine di intense e accurate attività d’indagine, gli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne, con la collaborazione degli agenti del Commissariato P.S. di Galatina, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un uomo residente nella provincia di Lecce ritenuto responsabile a vario titolo dei reati di resistenza, lesioni a P.U. e danneggiamento aggravato.

L’ordinanza scaturisce da un episodio verificatosi a Mesagne il 25 febbraio scorso quando un operatore della Polizia di Stato, capo pattuglia della Volante del Commissariato P.S., dopo aver intimato l’Alt ad un veicolo, ha rischiato di essere investito in quanto il conducente ha eluso il controllo dandosi alla fuga. Ne scaturiva un lungo inseguimento per le vie di Mesagne con l’auto in fuga  che, ad velocità elevata andava a collidere contro altre auto parcheggiate fino a quando restava parzialmente bloccata da una vettura contro la quale era andata ad urtare; pur di guadagnarsi la fuga il conducente non ha esitato ad innestare la retromarcia nel tentativo di investire il Capo Pattuglia della Volante che nel frattempo era sceso dall’auto di servizio tentando di avvicinarsi. Solo la prontezza di riflessi del poliziotto ha evitato il peggio sebbene abbia comunque subito lesioni; anche l’auto della Polizia era stata danneggiata in più parti.

La meticolosa attività d’indagine avviata nell’immediatezza ha permesso di dare un nome e un volto all’autore del rocambolesco inseguimento grazie all’analisi delle immagini di decine di impianti di videosorveglianza sia comunali che privati e da ulteriore attività di indagine i cui esiti venivano messi a disposizione della Procura della Repubblica di Brindisi che richiedeva ed otteneva l’emissione del provvedimento di custodia cautelare.

 

 

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

