Mesagne, sperona volante e ferisce agente: galatinese in arresto

Lo scorso febbraio si era rifiutato di fermarsi a un posto di blocco della Polizia, sfrecciando via a bordo della sua auto. Inseguito a lungo per le strade di Mesagne, la fuga era culminata con lo speronamento di una volante e il tentativo di investire un poliziotto.

Per questi fatti il 24 luglio è stato arrestato un 30enne residente a Collemeto, frazione di Galatina. L’uomo è ritenuto responsabile a vario titolo dei reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I fatti risalgono alla notte tra il 25 e il 26 febbraio 2025. Sono le 22 quando un agente del commissariato di Mesagne, durante un posto di blocco ordinario intima l’alt a un furgoncino. Ma il conducente a bordo, rifiutando di fermarsi, accelera, dandosi alla fuga. Da lì parte un lungo inseguimento per le vie cittadine in pieno centro abitato.

L’auto del fuggitivo prosegue a velocità talmente elevata da entrare in collisione con alcune auto parcheggiate. Poco dopo si immette contromano in una strada principale, restando parzialmente bloccata da una vettura contro la quale era andata ad urtare. A quel punto, l’inseguito viene raggiunto dall’auto della Polizia, ma pur di guadagnarsi nuovamente la fuga innesta la retromarcia, speronando la volante e cercando di investire il capo pattuglia che nel frattempo era sceso dall’auto di servizio per avvicinarsi.

Solo la prontezza di riflessi del poliziotto ha evitato il peggio, sebbene sia comunque rimasto ferito in maniera lieve.

Le indagini, condotte dagli investigatori di Mesagne sotto la guida del vice questore Giuseppe Massaro, sono proseguite fino all’alba del 24 luglio, quando, con la collaborazione del commissariato di Galatina, è stato arrestato il 30enne, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.

Essenziale per dare un nome e un volto all’autore del rocambolesco inseguimento è stata l’analisi delle immagini di decine di impianti di videosorveglianza, acquisiti sia da telecamere comunali che di privati. Fondamentale anche il supporto degli agenti del leccese, che hanno ritrovato il furgone abbandonato nelle campagne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author