MESAGNE – Mancata programmazione e rischi per l’Italia ed il sud. A lanciare l’allarme dal territorio brindisino il Segretario nazionale della Filctem Cgil Ilvo Sorrentino che è intervenuto al congresso del sindacato della Federazione dei Lavoratori della Chimica, Tessile, Energia e Manifatture giunta al suo quarto appuntamento locale esprimendo le sue preoccupazioni legate alla manovra finanziaria ed alla necessità di interventi strutturali contro la crisi energetica e le incertezze della transizione ecologica legata a investimenti in particolare per il mezzogiorno.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts