Mesagne, sorpreso con cinque dosi di cocaina: arrestato

MESAGNE – Un arresto per spaccio di droga, ma non solo. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Proprio a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, poiché trovato in possesso di cinque dosi, nonché di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Nel corso dei controlli, i militari hanno anche arrestato, a San Vito dei Normanni, una persona in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; deve espiare una pena residua di anni 2 e mesi 10 di reclusione per il reato di ricettazione e simulazione di reato. Sempre i carabinieri della stazione di San vito hanno arrestato un individuo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce. L’uomo deve espiare la pena residua di quattro anni di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso, lesioni personali, rapina e violazione della normativa sugli stupefacenti.

Controlli straordinari, gli arresti

A Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’uomo deve espiare una pena residua di anni 2 e giorni 7 per il reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti;

Sempre a Carovigno, i militari hanno arrestato un giovane in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; deve espiare una pena residua di anni 4 e mesi 3 per il reato di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Infine, a Latiano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato uno straniero in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; deve espiare una pena residua di giorni 60 per il reato di ricettazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

