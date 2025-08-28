Mesagne, si è spento a 91 anni don Angelo Galeone

Si è spento a 91 anni, don Angelo Galeone, decano dei sacerdoti mesagnesi e protagonista degli ultimi 60 anni della storia cittadina. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Gianmarco Di Napoli See author's posts Continue Reading Previous Brindisi, presentati gli appuntamenti per la festa patronaleNext Latiano, ridusse in fin di vita l’ex compagna: giudizio immediato potrebbe interessarti anche Latiano, ridusse in fin di vita l’ex compagna: giudizio immediato 28 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli Brindisi, presentati gli appuntamenti per la festa patronale 28 Agosto 2025 Davide Cucinelli Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro Brindisi, il viaggio dell’attrice Giulia Vecchio 28 Agosto 2025 Davide Cucinelli Qcine, giustizia e legalità nel ricordo di Carlo Legrottaglie 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro Francavilla Fontana, violenza sessuale durante una festa 28 Agosto 2025 Michele Iurlaro
