Mesagne, sette daspo urbani dopo risse movida

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto portata avanti dalla Polizia di Stato di Brindisi nei confronti dei comportamenti devianti commessi in ambito urbano. Il Questore Giampietro Lionetti ha emesso 7 provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (cd. “Daspo Willy”) a seguito di due violente risse avvenute a Mesagne lo scorso gennaio in luoghi pubblici assiduamente frequentati da giovani e in una zona vicina ad un viale ad intenso flusso veicolare.

Il primo episodio, che ha coinvolto quattro persone, si è verificato la notte del 5 gennaio all’esterno di un locale commerciale rinomato per la movida mesagnese.

La seconda rissa, avvenuta la notte del 13 gennaio, ha avuto luogo nei pressi di un’attività commerciale sita all’interno di una stazione di servizio.

In entrambe le circostanze sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Mesagne, che nelle successive indagini hanno identificato i responsabili, segnalandoli alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura per la conseguente attività istruttoria finalizzata all’adozione del c.d. “Daspo Willy”.

In considerazione della gravità delle condotte, ritenute pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza,

e dell’allarme sociale suscitato, il Questore Lionetti ha disposto il “Daspo Willy” nei confronti dei 7 soggetti identificati, al fine di garantire la tutela dei cittadini abituali frequentatori dei locali teatro degli eventi delittuosi e prevenire episodi analoghi in futuro.

Nei confronti dei destinatari della misura di prevenzione, infatti, è stato disposto, per la durata un anno, il divieto di accedere e stazionare, nelle ore serali e notturne, nei luoghi e nelle immediate vicinanze, dove sono avvenuti i fatti.

