Mesagne: sequestrato liquido per sigarette elettroniche, denunciato un uomo

A seguito di controlli presso un esercizio commerciale di Mesagne, la Polizia di Stato di Brindisi, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Brindisi, ha denunciato un uomo che, senza Scia, autorizzazione o licenza, ha adibito un box per la vendita di liquido per sigarette elettroniche in violazione alle vigenti normative sui tabacchi lavorati.

Gli agenti del Commissariato di Mesagne hanno chiuso il locale e hanno sequestrato oltre 1300 flaconi, per circa 23kg, tutti privi del contrassegno del monopolio fiscale, superiore al limite stabilito dalla legge. Il reato contestato è “Contrabbando di Tabacchi Lavorati”. Sequestrati inoltre circa 8 kg di liquido da inalazione munito di contrassegno ma posto in vendita da persona non munita della prescritta autorizzazione.

L’uomo è stato denunciato per sottrazione all’accertamento e/o al pagamento dell’Accisa sui Tabacchi Lavorati superiore a 15 kg convenzionali, oltre che per “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in totale difformità e/o con variazioni essenziali con utilizzo improprio del locale destinato a passo carrabile.

