Mesagne, scoppia il caso Hospice: “Una contraddizione gravissima”

Tommaso Gioia e Maurizio Bruno criticano la gestione della sanità pugliese e l’assessore Fabiano Amati

La gestione della sanità pugliese torna al centro del dibattito politico con un intervento congiunto di Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente della Regione, e del consigliere regionale Maurizio Bruno (PD), che criticano apertamente l’attuale impostazione dell’assessorato guidato da Fabiano Amati.

L’ultima scintilla arriva da Mesagne, dove sono stati attivati 12 posti letto per un Hospice all’interno di una struttura pubblica, ma la cui gestione è stata affidata a un soggetto privato. Un fatto che Gioia e Bruno definiscono emblematico di una contraddizione evidente rispetto agli annunci dello stesso assessore Amati, che aveva più volte ribadito l’intenzione di internalizzare i servizi a bassa complessità assistenziale.

“Non si può parlare di rafforzamento della sanità pubblica e poi assegnare la gestione a soggetti privati – osservano Gioia e Bruno -. Le parole dell’assessore raccontano una direzione, ma i fatti vanno in senso opposto. È una scelta che mina la credibilità istituzionale e genera confusione nei cittadini”.

I due consiglieri chiedono un cambio di rotta basato su chiarezza, coerenza e responsabilità. In un contesto segnato da un bilancio sempre più ristretto, ribadiscono che le priorità dovrebbero essere il potenziamento degli ospedali, il rafforzamento della sanità territoriale e la riduzione delle liste d’attesa.

“Non è accettabile che si continui a investire in strutture a bassa intensità assistenziale mentre molti reparti ospedalieri soffrono per la mancanza di personale e di attrezzature – sottolineano -. E se oggi la Puglia rincorre emergenze e disservizi cronici, lo si deve anche a chi non ha saputo dare una direzione chiara”.

Nel mirino dei due esponenti del Partito Democratico, anche lo stile comunicativo dell’assessore: “Servono meno slogan e più impegno concreto sul bilancio, di cui Amati è il titolare. Bisogna governare le risorse in modo coerente con gli obiettivi pubblicamente dichiarati”.

“Ai cittadini pugliesi non servono promesse, ma risposte concrete. Oggi la Puglia ha bisogno di scelte coraggiose e trasparenti. Tutto ciò che, finora, la gestione Amati ha purtroppo mancato”, concludono Gioia e Bruno.

