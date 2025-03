Mesagne, operaio investito sul cantiere: è in codice rosso

MESAGNE – Stava eseguendo dei lavori per un’azienda per conto dell’Acquedotto pugliese quando, per cause ancora tutte da accertare, è stato investito da un mezzo meccanico. È stato soccorso e poi trasportato in Pronto soccorso, in codice rosso ma cosciente, all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi un operaio 45enne al lavoro, questa mattina, in un cantiere Aqp a Mesagne in via Sardegna.

Sul posto, gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spesal. Indagini in corso per comprendere la dinamica dell’incidente.

