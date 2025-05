Mesagne, migrante investito: niente autopsia sulla salma di Barro

MESAGNE – Non ci sarà bisogno dell’autopsia per stabilire le cause e le responsabilità nella morte di Lamine Barro, il 28enne senegalese che ha perso la vita nella tarda serata di giovedì, vittima di un tragico incidente stradale sulla provinciale per San Vito mentre era in sella alla sua bici, tornando a casa da lavoro.

Lamine era stato travolto da un’auto guidata da una persona che, il giorno dopo, si era spontaneamente recata in commissariato, fornendo la sua versione dei fatti. Mentre le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro proseguono, a Mesagne è giunto il fratello della vittima. Sarà lui, insieme alla cooperativa sociale Rinascita, a seguire le procedure per il rientro della salma di Barro in Senegal.

Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

