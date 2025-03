MESAGNE – Rubarono uno smartphone da un negozio, ma sono stati identificati grazie ad un sofisticato sistema di riconoscimento facciale.

Tempi duri per i ladri, nel caso di specie due stranieri, cui La Polizia di Stato di Brindisi ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. A finire nei guai due georgiani indagati per furto aggravato in concorso.

Mesagne, ladri di smartphone identificati grazie alla tecnologia

L’attività d’indagine, svolta dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Mesagne, con il coordinamento delle Procura della Repubblica di Brindisi, ha permesso di individuare i due soggetti autori del furto di un cellulare modello Iphone, da un’attività commerciale sita nella zona industriale di Mesagne, nel mese di marzo del 2024.

I due georgiani sono stati individuati anche grazie a un sistema di riconoscimento facciale in uso alla Polizia Scientifica, il “Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (S.A.R.I.)”.

Pertanto, decisiva per le indagini è stata l’acquisizione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, i cui fotogrammi sono stati poi analizzati con l’applicativo in uso alla Polizia Scientifica, che consente di effettuare ricerche nelle banche dati, attraverso algoritmi di riconoscimento facciale, che restituiscono un elenco di immagini ordinato secondo un grado di similarità.

