Mesagne | Incinta resta folgorata, poi partorisce

Rimasta folgorata da una scarica elettrica mentre faceva una doccia, una donna mesagnese di 42 anni, incinta all’ottavo mese, è stata trasportata all’ospedale Perrino dove è stata sottoposta a parto cesareo d’urgenza: il bimbo è nato e sarebbe in buone condizioni, lei è ricoverata in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì alla periferia di Mesagne, nei pressi del circolo tennis, intorno alle 18: la donna era in bagno, mentre nell’abitazione c’erano il marito, la madre e altri parenti.

Non è chiaro cosa abbia provocato la dispersione della corrente elettrica nella vasca da bagno: la 42enne è stata rianimata dai sanitari del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale Perrino dove i medici si sono preoccupati non solo di salvare la vita alla donna, ma anche al bimbo che portava in grembo.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i poliziotti del commissariato di Mesagne.