Mesagne: incidente sulla provinciale. Tre feriti

Tre auto coinvolte e altrettanti feriti fortunatamente non gravi . Sono queste le conseguenze di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio di lunedì 26 maggio a Mesagne sulla strada provinciale per San Vito Vito dei Normanni. Disagi alla circolazione dell’arteria stradale che ha subito rallentamenti. Nell’impatto una delle tre auto si è ribaltata, circostanza che pare abbia evitato uno scontro frontale che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118 per le prime cure ai feriti

