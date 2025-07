Mesagne, incendio in un’abitazione di contrada Muntari

MESAGNE- Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi (sabato 19 luglio) in un’abitazione che si trova in contrada Muntari, a Mesagne. Per cause da accertare, le fiamme hanno provocato danni – ancora da quantificare- non solo all’immobile, ma pare anche a un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze dello stesso. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi.

