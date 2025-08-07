7 Agosto 2025

Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi

Gianmarco Di Napoli 7 Agosto 2025
Il Comune di Mesagne ha acquisito i terreni in cui sorgono le antiche terme romane di contrada Malvindi: un percorso durato 14 anni

 

Gianmarco Di Napoli

