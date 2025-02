Mesagne, forse una intimidazione dietro l’incendio doloso della facciata di un bar-sala giochi

Indagini in corso a 360 gradi su un incendio che ha interessato l’esterno di una bar-sala giochi di Mesagne, ubicato in via Val D’Aosta. Del caso se ne sta occupando il commissariato di Mesagne, coordinato dal vice questore Giuseppe Massaro di concerto con la Squadra Mobile della questura di Brindisi insieme alla sezione Scientifica della polizia di Stato. Dietro questo incendio doloso potrebbe celarsi un atto intimidatorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author