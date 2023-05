Mesagne: Finta vendita di un’auto, due denunce per truffa

La Polizia di Mesagne ha identificato e deferito due persone per il reato di truffa effettuata tramite la pubblicazione di un annuncio, su un noto sito internet, della vendita di un auto. I presunti truffatori, tramite WhatsApp è utilizzando false generalità, si sono fatti accreditare una consistente somma di denaro su una carta poste–pay.

In questi ultimi mesi, diverse sono state le denunce di truffa presentate agli uffici di Polizia: dalla truffa del finto incidente occorso a un famigliare, alla stipula di un’assicurazione online risultata poi falsa, all’acquisto online di merce mai recapitata, fino ai contatti di finti operatori di istituti bancari o postali che inducono a comunicare credenziali e password di propri conti correnti.

Costante è l’attività investigativa e repressiva degli operatori della Polizia di Stato della provincia di Brindisi voluta dal Questore Annino Gargano, unitamente all’attività di informazione e prevenzione di tali reati.

Al fine di evitare di incorrere in episodi ingannevoli, quali il trading on-line, acquisti in rete, frodi bancarie/postali, la Polizia di Stato consiglia:

Lo strumento più diffuso per le truffe attraverso il telefono o pc è quello del trading on-line attraverso telefonate, sms, o piattaforme social, i truffatori possono contattarti per proporti investimenti vantaggiosi: interrompi immediatamente la telefonata.

• Custodisci il tuo numero e comunicalo solo alle persone di cui ti fidi;

• Scegli una password complessa per sbloccare il dispositivo;

• Evita di fornire informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, numero del telefono di casa o del cellulare) a chi conosci nelle chat telefoniche poiché non hai modo di verificare la sua buona fede;

• Non accettare promesse di vantaggi immotivati, premi o offerte troppo vantaggiose che arrivano tramite messaggi da numeri sconosciuti;

• Non richiamare numeri sconosciuti da cui provengono squilli, o chiamate mute . S e non sai chi ti chiama è meglio non rispondere né tanto meno richiamare .

Per i tranelli degli acquisti in rete:

• verificare le politiche di vendita e le condizioni di recesso, i tempi di consegna, i costi e le spese di spedizione;

• accertare la reale identità del venditore anche attravers o una semplice ricerca in rete;

• verificare l’attendibilità del sito;

• prediligere negli acquisti l’ utilizzo di carte prepagate;

• munire il dispositivo con il quale si naviga di un buon software antivirus ricordando di aggiornarlo regolarmente.

• Diffida dalle offerte sug li acquisti che possono apparire eccessivamente vantaggiose.

Per i tentativi di frodi bancarie bisogna prestare attenzione a telefonate, SMS, messaggi di Whatsapp, e-mail che potresti ricevere da finti operatori bancari e che contengono richiestesospette.

• non comunicare mai i tuoi dati (codice utente, password/ pin dispositivo, dati della tua carta di credito o di debito);

• non accettare mai di trasferire denaro , la tua banc a non ti proporrà mai di farlo e non ti chiederà mai di fornire le tue credenziali tramite link contenuti in SMS o messaggistica istantanea;

• fai a ttenzione ai messaggi sospetti;

• fai atten zione alle telefonate sospette;

• utilizza solo le piattaforme e le A pp ufficiali.

Se dovessi ricevere messaggi o chiamate sospette riaggancia e chiama automaticamente la tua banca per segnalare l’episodio.

