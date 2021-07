Mesagne | Città candidata a Capitale della Cultura 2024

C’è anche Mesagne tra le città che concorreranno al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. La notizia, ufficializzata dal Ministero della Cultura cui era stata presentata apposita domanda, è stata commentata anche dal sindaco Toni Matarrelli.

“È ufficiale: la nostra Città è tra i 24 Comuni che concorreranno per il prestigioso titolo, la notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa del Ministero della Cultura.

Impegno, creatività e passione: sono gli ingredienti che misceleremo per ottenere e presentare il progetto più convincente. Siamo pronti e motivati. Questa sfida – assicura il primo cittadino – ci piace”.

Insieme a Mesagne, nella lista delle città partecipanti c’è anche Conversano, in provincia di Bari.

Come spiega il Ministero “adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto, che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità”.