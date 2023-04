Mesagne: Cade da impalcatura, grave operaio 54enne

Un operaio di 54 anni, dipendente di un’impresa di costruzioni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo lavori di intonacatura in un cantiere edile in contrada Colmami-Paradiso a Mesagne.

Secondo una prima ricostruzione, il 54enne, ricoverato nel reparto di neurochirurgia, sarebbe caduto da un’altezza inferiore ai 2 metri. Sul posto è intervenuto il personale dello Spesal e la Polizia Locale per accertare le cause dell’incidente. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro.

Condividi su...



Linkedin

email