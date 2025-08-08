Mesagne, auto in fiamme nella notte

Ennesima auto in fiamme in provincia di Brindisi. La scorsa notte, tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del fuoco è intervenuta a Mesagne, all’interno del parcheggio del supermercato Penny, alle porte della città, per domare un incendio che aveva coinvolto una vettura in sosta. L’intera area è stata immediatamente messa in sicurezza. Sul fatto indaga la polizia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author