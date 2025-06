Mesagne, al rogo un furgone, salvi i tre occupanti

Una squadra del Comando di Brindisi dei Vigili del Fuoco con il supporto di una autobotte sono intervenute a Mesagne sulla via per Torre Santa Susanna per domare le fiamme divampate ad un furgone. L’area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza. Sul posto per gli opportuni rilievi la polizia locale ed i carabinieri. L’incendio è divampato mentre il mezzo si trovava in movimento. Le tre persone che vi erano all’interno sono riuscite a mettersi in salvo.

