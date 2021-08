Mesagne | Abusivismo edilizio, sequestri e denunce

Quattro denunce e numerosi sequestri a Mesagne, dove Polizia Locale e carabinieri hanno dato vita ad una serie di controlli sui cantieri edili della città. In contrada Corcioli, zona ad alta pericolosità idraulica, è stato individuato e posto sotto sequestro un manufatto realizzato abusivamente per fini abitativi. Il titolare dell’impresa, all’arrivo dei carabinieri, ha anche cercato, invano, di nascondersi in un’auto. Nella stessa zona, è stato scoperto l’ampliamento mai autorizzato di un altro immobile.: Controlli e sequestri anche in contrada Cazzanoce e contrada Vergine.

“Analoghi controlli – si legge in una nota – proseguiranno anche nei prossimi giorni, con il fine di garantire la legalità e il rispetto delle orme edil-urbanistiche”.