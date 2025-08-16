Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiate

MESAGNE – Sarebbe stato un incendio di sterpaglie, poi sviluppatosi fino alla strada, a danneggiare due auto parcheggiate sulla pubblica via in contrada Ferrizzulo, nelle campagne di Mesagne.
Il rogo, nella tarda serata di Ferragosto, è stato domato da una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco, abili nell’evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente raggiungendo altri mezzi parcheggiati nei dintorni.
