Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiate

Michele Iurlaro 16 Agosto 2025
centered image

MESAGNE – Sarebbe stato un incendio di sterpaglie, poi sviluppatosi fino alla strada, a danneggiare due auto parcheggiate sulla pubblica via in contrada Ferrizzulo, nelle campagne di Mesagne.

Il rogo, nella tarda serata di Ferragosto, è stato domato da una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco, abili nell’evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente raggiungendo altri mezzi parcheggiati nei dintorni. 

