MESAGNE – A lanciare l’allarme sono stati alcuni suoi familiari che, da qualche giorno, non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Purtroppo, quando i vigili del fuoco del comando provinciale sono entrati in casa, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne, trovato senza vita all’interno della sua abitazione di via Pordenone. L’uomo, che viveva solo, è deceduto per cause naturali.

