Mercoledì 19 marzo alle 21 torna ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud

Mercoledì 19 marzio alle ore 21 torna ‘Il Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C. Tra gli ospiti in studio il direttore sportivo ex Foggia, Crotone e Juve Stabia Giuseppe Di Bari, l’allenatore ex Monopoli, Viterbese e Gubbio Roberto Taurino e il giornalista di Antenna Sud Antonio Bellacicco. E ancora: il calciatore del Monopoli Carlo De Risio, l’ex calciatore di Serie A, oggi alla Turris Marcello Trotta e collegamenti con Cerignola e Avellino.

