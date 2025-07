Mercato storico di Bisceglie, nuova vita tra tradizione e futuro

E’ stato restituito alla città di Bisceglie il mercato storico di Corso Umberto I, completamente riqualificato e trasformato in una grande agorà pedonale. Piazza Regina Margherita e la “piazza del pesce” sono oggi un unico spazio senza barriere, arricchito da basolato in pietra, nuove sedute, verde urbano e installazioni artistiche. Il progetto punta a valorizzare cultura, commercio e sostenibilità. Previsti 22 nuovi box, in concessione per dieci anni, per alimentari, artigianato e servizi turistici. Una serata di festa ha accompagnato l’inaugurazione, tra musica, spettacoli e giochi per bambini.

