Mercato: Fidelis Andria e Monopoli guardano in casa Bari

Asse con il Bari per Monopoli e Fidelis Andria che cercano di fare affari nel capoluogo. Chiricallo e Degli Esposti possono pescare dal loro collega Polito per dare a Colombo e Panarelli rinforzi di spessore per centrare l’obiettivo salvezza. I biancoverdi del presidente Laricchia non hanno mai abbandonato il sogno Zaccaria Hamlili. La mezzala, in scadenza nel 2022, avrebbe richiesto almeno due anni di contratto su cui il Monopoli sta riflettendo. Nell’affare potrebbe rientrare anche Daniel Semenzato. Il 34enne veneto, legato anch’egli al Bari con un contratto fino a giugno, rappresenterebbe anche un’alternativa a Riggio come braccetto di destra. Buone notizie, intanto, arrivano dal settore giovanile. Dopo aver ceduto Sasanelli al Sassuolo è in dirittura d’arrivo la pista che porta ad Empoli per Vallarelli, che sarebbe il terzo giocatore ceduto in A in un’estate che ha visto anche il passaggio di Samele al Sassuolo. Trattative calde anche per la Fidelis Andria. Entro la fine della settimana si dovrebbe chiudere con Davide Marfella, che ha espresso il desiderio di giocare, mentre si valuta la pista che porta a Bolzoni, che rappresenterebbe quel rinforzo over di esperienza in mezzo al campo. Dopo aver sistemato l’attacco con Di Piazza e Bubas il ds Degli Esposti si è assicurato anche il loro sostituto chiudendo con l’ex Altamura Samuele Spano. In difesa in dirittura d’arrivo Sergio Sabatino, classe ’88 alla sua terza esperienza in Puglia dopo Manfredonia e Taranto. Lo scorso anno ha vinto il campionato di D con l’Acr Messina e può essere utilizzato sia da braccetto di sinistra che da esterno rappresentando l’alternativa a Nunzella.