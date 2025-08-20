Mercato ex manifattura, tra corrente elettrica e nuovi spazi ittici: cosa è cambiato?

Correnti elettriche che rischiano di mettere in pericolo l’incolumità dei passanti e nuovi spazi ittici consegnati ai mercatali: la situazione al mercato di via Ravanas a Bari. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Domenico Brandonisio See author's posts Continue Reading Previous Bari, al Libertà ancora degrado alle spalle di via Repubblica Napoletana potrebbe interessarti anche Bari, al Libertà ancora degrado alle spalle di via Repubblica Napoletana 20 Agosto 2025 Domenico Brandonisio Bari, infermiere del 118 aggredito per aver chiesto di non fumare in ambulanza 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni 20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Triggiano, minacce al sindaco Toscano: l’Anci condanna 20 Agosto 2025 Antonio Bucci Bari Vecchia, sciopero delle pastaie dopo il sequestro dell’Annona 20 Agosto 2025 Antonella Fazio
potrebbe interessarti anche
Bari, al Libertà ancora degrado alle spalle di via Repubblica Napoletana
Bari, infermiere del 118 aggredito per aver chiesto di non fumare in ambulanza
Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture
Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni
Triggiano, minacce al sindaco Toscano: l’Anci condanna
Bari Vecchia, sciopero delle pastaie dopo il sequestro dell’Annona