Ci sarebbe anche il Bari sull’attaccante italo-marocchino del Parma Walid Cheddira. Il ds Polito potrebbe sbaragliare la concorrenza di Ascoli e Pescara sulla punta che ha chiuso la passata stagione con 9 reti a Mantova. Il giocatore rinnoverebbe il contratto con i ducali per poi essere girato in prestito in Puglia. Forza fisica e qualità: il Bari potrebbe aver individuato il suo giovane attaccante.