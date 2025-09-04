Mercati rionali Taranto, Felsa e Fivag Cisl: “Comune si apra al confronto”

“Il Comune di Taranto si apra al confronto per il rilancio dei mercati rionali”. È l’appello lanciato da Concetta Simeone, segretaria generale Felsa Cisl Taranto Brindisi, e da Giovanni Castellano, coordinatore Fivag Cisl Taranto Brindisi, dopo la notizia secondo cui le risorse disponibili per la manutenzione sarebbero appena 209 euro.

I rappresentanti sindacali si dichiarano sorpresi per una situazione che mina la funzionalità di strutture considerate patrimonio collettivo. Pur non entrando nel merito delle responsabilità, attribuite da alcuni alla gestione commissariale precedente, la Cisl chiede all’amministrazione comunale di avviare una concertazione immediata e completa con le organizzazioni di categoria.

Secondo Felsa e Fivag Cisl, i mercati di Salinella, Tamburi, Paolo VI, Talsano, Piazza Lucania e Piazza Fadini sono spazi da valorizzare, in grado di garantire ai cittadini un’offerta commerciale accessibile e competitiva e di rendere più attrattivi i quartieri. I sindacati ricordano come in passato i mercati avessero persino alimentato un flusso di visitatori da comuni e province vicine, con benefici diretti per l’economia cittadina e per le casse comunali.

“La nuova amministrazione, anche in vista del bilancio di previsione, apra al dialogo e favorisca la nostra disponibilità alla corresponsabilità sociale” affermano Simeone e Castellano. Le sigle chiedono il ripristino della piena funzionalità dei sei mercati, l’intensificazione dei controlli e il rispetto della legalità, condizioni ritenute indispensabili per restituire attrattiva ai quartieri, redditività agli operatori e convenienza ai cittadini.

