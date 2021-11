MONOPOLI – Mario Mercadante ai microfoni dei giornalisti prima della gara di domenica in trasferta contro il Potenza: “Mi aspetto una partita difficile. Il Potenza non merita quella situazione di classifica. Hanno giocatori importanti e ci metteranno in difficoltà. Noi dobbiamo continuare a crescere a livello di prestazione. Per fare qualcosa in più dobbiamo imporre il nostro gioco. Passare dalla prestazione è il veicolo principale per arrivare al risultato”.