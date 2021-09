Memorial Pentassuglia | Brindisi-Pesaro 80-68

Brindisi vince con autorevolezza nel primo incontro del Memorial Pentassuglia 2021 con la rinnovata Carpegna Prosciutto di coach Petrovic. Buona prova di squadra per gli uomini di coach Vitucci che hanno avuto in Nathan Adrian il miglior marcatore con 15 punti, 14 punti per Lucio Redivo e Nick Perkins. Per Pesaro 15 punti per Matteo Tambone e 11 di Zanotti. Domani ore 18:00 Pesaro affronterà la compagine straniera del Tartu, mentre domenica tornerà in campo la New Basket.