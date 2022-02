ANDRIA – Il Comune di Andria e la Polizia di Stato onorano la memoria di Giovanni Palatucci, ultimo Questore della città di Fiume, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. Nella città federiciana è stato piantumato un ulivo in suo ricordo, nello scorcio simbolico di Parco IV Novembre.

Presenti all’evento anche le istituzioni del territorio, in particolare il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti e il Questore della BAT Roberto Pellicone, per una celebrazione dal grande significato per tutte le forze dell’ordine.

La BAT resta un territorio difficile, ma il ruolo della Polizia di Stato rappresenta un baluardo di grande importanza per tutti i cittadini. Anche grazie all’esempio di Giovanni Palatucci.