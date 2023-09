Melucci: ‘Su ex Ilva, Governo imbavaglia sindaco e magistratura’

“Collaboro con tutti quelli che vogliono il bene di Taranto, a prescindere dal colore politico, ma vedo che da oltre un anno il Governo non convoca il Cis (il Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, ndr), fa guai sui Giochi del Mediterraneo, sposta i fondi della decarbonizzazione, mette un bavaglio a sindaco e magistratura quando si parla di tutelare la salute dei tarantini contro la grande industria”.

Lo ha detto Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, a margine dell’evento “Una visione per il clima. L’impegno della Regione Puglia”, svoltosi alla Fiera del Levante di Bari. All’incontro ha partecipato anche Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente, che ha garantito la prosecuzione del percorso di decarbonizzazione del siderurgico con i fondi di sviluppo e coesione.

“Non c’è alcuna chiarezza sull’accordo di programma che dovrebbe garantire la transizione di un intero comparto industriale strategico per il Paese. Le parole del ministro sulla decarbonizzazione non possono rendermi soddisfatto. Oggi abbiamo preso impegni cerimoniali importanti, ma a livello istituzionale vanno fatte scelte coraggiose per assicurare un futuro alle prossime generazioni”, ha aggiunto Melucci.

