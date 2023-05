Melucci: ‘G7 in Puglia grazie al buon governo di Emiliano’

“L’indicazione della Puglia come sede del G7 nel 2024 conferma l’autorevolezza che la nostra terra ha conquistato negli ultimi anni, grazie anche al buon governo messo in atto dal Presidente Emiliano in questi anni”. Lo scrive, in una nota, Rinaldo Melucci sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto.

“Se i potenti guardano al Mediterraneo, verso il quale la nostra regione è ponte per l’intero continente europeo, aumenta il senso degli sforzi che stiamo compiendo verso l’internazionalizzazione – continua Melucci -. Soprattutto quelli che sta compiendo la comunità ionica, che si candida a essere ritrovata capitale del “mare nostrum”, riappropriandosi di un ruolo che non è solo estetico, ma sostanziale”

LCome classe dirigente lavoreremo affinché la prospettiva tracciata si realizzi nel migliore dei modi e Taranto, città che è tornata ad aprirsi al mondo, saprà dare il suo contributo”, conclude Rinaldo Melucci.

