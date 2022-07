TARANTO – Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci in partenza per Orano in Algeria, sede dei Giochi del Mediterraneo, in valigia un posto privilegiato per i colori rossoblu con le maglie delle tre principali squadre della città: calcio, basket e volley.

“Sono le casacche di alcune tra le nostre squadre di vertice, ha commentato il primo cittadino ionico, ce le portiamo dietro perché con noi, alle fasi finali dei XIX Giochi del Mediterraneo, dovrà esserci idealmente tutto lo sport tarantino.”

Il Sindaco Melucci si è recato in Algeria per raccogliere un testimone importante: con la consegna della bandiera ufficiale della manifestazione, partirà la nostra strada verso i Giochi del 2026, i nostri giochi.

Prima della partenza ha commentato così:

“Siamo emozionati e felici, forza Taranto!”