Melpignano: operaio 45enne muore in bagno stroncato da un malore

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di giovedì 24 luglio nella zona industriale di Melpignano (Lecce). Un operaio di 45 anni è stato trovato privo di vita all’interno dei servizi igienici di un’azienda nautica presso la quale prestava servizio.

A scoprire l’uomo sono stati i colleghi, allarmati dall’assenza prolungata del 45enne. Dopo averlo atteso inutilmente al rientro in postazione, hanno deciso di forzare la porta del bagno e, una volta entrati, hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era riverso per terra, privo di sensi.

Lanciato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un malore improvviso, probabilmente fulminante, che non ha lasciato all’operaio il tempo di chiedere aiuto.

I rilievi e le verifiche del caso sono stati affidati ai carabinieri, intervenuti per accertare la dinamica e raccogliere tutte le informazioni utili a ricostruire l’accaduto.

