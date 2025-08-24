Melpignano, Notte della Taranta: tutti “Sotto lo stesso cielo”

150 mila cuori che palpitano a ritmo di pizzica e tamburelli, in un’atmosfera sospesa di grande festa in cui tutto il resto appare lontano. Il piazzale dell’ex Convento dei Padri Agostiniani di Melpignano per il 28esimo anno si è fatto culla di quell’enorme energia che rimbalza dal palco al pubblico e viceversa, e arriva dritta dentro l’anima.

È la magia del concertone della Notte della Taranta, l’evento più atteso e più partecipato dell’estate salentina. Un ritorno alla tradizione più pura con l’Orchestra Popolare diretta dal maestro concertatore David Krakauer, le coreografie di Fredy Franzutti e le struggenti interpretazioni dei brani simbolo della tradizione salentina.

Non solo una vetrina attraverso cui mostrare al mondo i talenti della musica popolare, non solo una macchina che smuove turismo ed economia, ma anche e soprattutto un megafono per lanciare messaggi urgenti. Messaggi di pace tra i popoli, di unità, di rispetto per la natura, come quelli portati sul palco nelle scorse ore da Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Alessandra Caiulo e tanti altri maestri della musica. Un inno all’umanità in linea con il titolo di quest’anno, “Sotto lo stesso cielo”.

